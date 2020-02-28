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28 февраля 2020, 14:45 4

Коронавирус сорвал Женевский автосалон, в стране запретили массовые мероприятия

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28 февраля 2020, 14:45 4
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Правительство Швейцарии из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение запретить проведение массовых мероприятий с более чем тысячей участников
Фото: twitter/XHNews
Правительство Швейцарии из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение запретить проведение массовых мероприятий с более чем тысячей участников

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на местное издание Neue Zürcher Zeitung.

Как сообщается, запрет на проведение массовых мероприятий вводится 28 февраля немедленно и будет действовать как минимум до 15 марта. При этом власти охарактеризовали состояние в стране как "особое".

Так, под запрет попал ежегодный международный автосалон в Женеве, проведение которого было запланировано на 5 - 15 марта. Ранее было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды, которые также должны были состояться в Женеве.

Также отмечается, что организаторы мероприятий с числом участников меньше тысячи должны проводить оценку риска распространения коронавируса во взаимодействии с компетентными кантональными властями.

Напомним, по состоянию на 28 февраля количество случаев заражения новым коронавирусом достигло 83 тысячи 386 человек, более 35,5 тыс. выздоровели. Число летальных случаев достигло 2858.

По данным Минздрава, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

По состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.

Также болезнь обнаружили в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.


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