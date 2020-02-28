Минздрав: пограничники обнаружили людей с подозрением на коронавирус
Об этом рассказал главный санитарно-эпидемиологический врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает RegioNews
"Вчера доставили поздно вечером новые образцы на исследование. Во время температурного скрининга, который проводится на всех пунктах пропуска через государственную границу Украины, опять же, выявлено людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. И сегодня мы исследуем в нашей лаборатории новые образцы", - заявил Ляшко.
Он добавил, что о результатах исследований сообщат после завершения исследований.
Быстрые тесты, используемые для выявления коронавирусной инфекции, в украинских лабораториях появятся 10 марта.
По данным Минздрава, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.
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