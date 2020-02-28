В международном аэропорту Днепропетровской области людей с симптомами ОРВИ будут искать с тепловизорами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.
Как уверяют в ОГА, тепловизоры позволяют быстро выделить из толпы людей, которые имеют повышенную температуру тела.
Тепловизор оборудован экраном. Если у человека повышенная температура тела, устройство сигнализирует об этом цветом - от оранжевого до розового.
Тепловизоры используют в зоне прилета. Они сканируют пассажиров во время их передвижения по узкому коридору. Радиус действия - 5 метров. Если показания выходят за пределы нормы, человека приглашают проверить данные с помощью инфракрасного термометра. Он сканирует на расстоянии от 1 до 15 см. В случае подтверждения симптомов ОРВИ пассажира сразу направляют в больницу.
Кроме тепловизоров, персонал аэропорта укомплектовали респираторными масками, резиновыми перчатками и дезинфицирующими средствами для рук. Трапы обустроили дезбарьерными коврами, обработанными специальным раствором. На них ступают все, кто выходит из самолета, прежде чем попасть в терминал.
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