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28 февраля 2020, 14:29 4

В международном аэропорту Днепропетровской области людей с симптомами ОРВИ будут искать с тепловизорами

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28 февраля 2020, 14:29 4
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Чтобы не допустить распространения коронавируса в Международном аэропорту на Днепропетровщине работают два тепловизора
Фото: Днепропетровская облгосадминистрация
Чтобы не допустить распространения коронавируса в Международном аэропорту на Днепропетровщине работают два тепловизора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Как уверяют в ОГА, тепловизоры позволяют быстро выделить из толпы людей, которые имеют повышенную температуру тела.

Тепловизор оборудован экраном. Если у человека повышенная температура тела, устройство сигнализирует об этом цветом - от оранжевого до розового.

Тепловизоры используют в зоне прилета. Они сканируют пассажиров во время их передвижения по узкому коридору. Радиус действия - 5 метров. Если показания выходят за пределы нормы, человека приглашают проверить данные с помощью инфракрасного термометра. Он сканирует на расстоянии от 1 до 15 см. В случае подтверждения симптомов ОРВИ пассажира сразу направляют в больницу.

Кроме тепловизоров, персонал аэропорта укомплектовали респираторными масками, резиновыми перчатками и дезинфицирующими средствами для рук. Трапы обустроили дезбарьерными коврами, обработанными специальным раствором. На них ступают все, кто выходит из самолета, прежде чем попасть в терминал.


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