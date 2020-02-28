Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой венгерскую полицию.
Полиция венгерского города Кишварда объявила в розыск Симону Сливич. Ее разыскивают с целью ареста за подделку документов.
Подробностей этого дела не сообщается.
Симона Сливич является дочерью экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка.
Издание "Слово и дело" сообщает о том, что жена известного закарпатского политика, бывшего народного депутата и экс-городского председателя Ужгорода Сергея Ратушняка Марина Ратушняк имеет двойное гражданство, речь о гражданстве Венгрии.
Соответствующие документы о получении венгерского гражданства имеет и дочь политика - Симона Сливич.
Стоит добавить, что дочь скандального экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка Симона в 2011 году вышла замуж за своего преподавателя, доцента юрфака Ужгородского национального университета Ивана Сливича, старшего от нее на 10 лет.
Всего у Сергея Ратушняка четверо детей: трое дочерей и сын Николай. Не исключено, что вся семья Ратушняков тоже являются гражданами Венгрии.
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