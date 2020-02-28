13:12  28 февраля
Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
14:29  28 февраля
Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
14:23  28 февраля
Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 14:29 7

Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 14:29 7
Читайте також українською мовою
Дочь экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка объявили в розыск в соседней Венгрии
Дочь экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка объявили в розыск в соседней Венгрии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой венгерскую полицию.

Полиция венгерского города Кишварда объявила в розыск Симону Сливич. Ее разыскивают с целью ареста за подделку документов.

Подробностей этого дела не сообщается.

Симона Сливич является дочерью экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка.

Издание "Слово и дело" сообщает о том, что жена известного закарпатского политика, бывшего народного депутата и экс-городского председателя Ужгорода Сергея Ратушняка Марина Ратушняк имеет двойное гражданство, речь о гражданстве Венгрии.

Соответствующие документы о получении венгерского гражданства имеет и дочь политика - Симона Сливич.

Стоит добавить, что дочь скандального экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка Симона в 2011 году вышла замуж за своего преподавателя, доцента юрфака Ужгородского национального университета Ивана Сливича, старшего от нее на 10 лет.

Всего у Сергея Ратушняка четверо детей: трое дочерей и сын Николай. Не исключено, что вся семья Ратушняков тоже являются гражданами Венгрии.


Закарпаття Закарпатье
Сын экс-председателя Конституционного суда из Закарпатья назначили залог в 17 млн гривен
28 февраля 2020, 12:16
На Закарпатье закрыли 17 заведений игорного бизнеса
28 февраля 2020, 10:45
На Закарпатье контрабандисты поломали забор на границе с Венгрией
27 февраля 2020, 17:37
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »