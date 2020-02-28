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Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
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28 февраля 2020, 14:23 7

Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса

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28 февраля 2020, 14:23 7
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В случае вспышки эпидемии коронавируса в Украине имеющихся в больницах мест хватит на четыре месяца
Фото: ua-rating.com
В случае вспышки эпидемии коронавируса в Украине имеющихся в больницах мест хватит на четыре месяца

Как передает RegioNews, об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала в интервью Радио Свобода.

По ее словам, на всю Украину есть 12 тысяч коек.

"Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавируса - ред.), У нас четыре месяца интенсивной появления по 100 человек хватит коек. Но такая динамика возможна только тогда, когда мы не будем принимать никаких мер эпидемиологических, таких как ограничительные меры, карантинные меры, ограничения выхода из дома. То, что сейчас происходит в Китае ", - сказала министр.

Также Скалецкая подчеркнула, что "сегодня говорить о том, что мы будем иметь значительную динамику столь длительное время, не приходится".

Напомним, по состоянию на 28 февраля количество случаев заражения новым коронавирусом достигло 83 тысячи 386 человек, более 35,5 тыс. выздоровели. Число летальных случаев достигло 2858.


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