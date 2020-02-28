В Полтавском горсовете распалась фракция Олега Ляшко

28 февраля на 30 сессии Полтавского горсовета депутаты Владимир Савченко и Мирослава Василенко вышли из фракции Олега Ляшко и присоединились в ряды ОПЗЖ

28 февраля на 30 сессии Полтавского горсовета депутаты Владимир Савченко и Мирослава Василенко вышли из фракции Олега Ляшко и присоединились в ряды ОПЗЖ

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное издание "Змист”.

Таким образом, во фракции Олега Ляшко в Полтавском городском совете осталось двое народных избранников- Валерий Калюжный и Владислав Мостовенко.

Напомним, что на предыдущей сессии - 20 декабря 2019 года - депутаты проголосовали за создание фракции "Оппозиционная платформа - По жизни”. К ее составу присоединились Олег Сазонов, Александр Алексюк, Владимир Говоренко, Геннадий Нежурбіда, Дмитрий Пивень, Владимир Барчук, Владимир Савченко, Мирослава Василенко.

Как стало известно ранее, Полтавский горсовет 28 февраля на 30 сессии признала бездомных кошек частью экосистемы города, чтобы предупредить жестокое обращение с животными.