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28 февраля 2020, 14:10 6

Посылали друг друга и обливались водой: депутаты Мелитопольского горсовета с трудом приняли все вопросы "пакетом"

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28 февраля 2020, 14:10 6
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В пятницу, 28 февраля, в Мелитополе состоялась сессии горсовета, на которой депутаты под шум и крик проголосовали за все вопросы
В пятницу, 28 февраля, в Мелитополе состоялась сессии горсовета, на которой депутаты под шум и крик проголосовали за все вопросы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Местные вести.

Так, накануне сессии в соцсети появилось приглашение на акцию протеста против высоких тарифов ООО "Тепло Мелитополь". Инициировал его нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко.

Также на сессию сегодня пришли аграрии. С десяток тракторов без номерных знаков приехали под мэрию. Водители и "дирижер", который координировал движение, от комментариев отказались. Причину акции пояснили помощник нардепа Сергея Минько Евгений Любцов и глава Новенской ОТГ Валентин Бутенко: продажа земли - это смерть для Украины.

На акции и позже на заседании сессии присутствовали также несколько аграриев. Пришли на акцию и селне.

Собственно, самое "веселье" началось ближе к приезду В. Крейденко. Участники двух акций сошлись у мэрии. И под грохот тракторов выясняли отношения. Наиболее активным был экс-мэр Василий Ефименко. Он рьяно доказывал помощнику Крейденко, а позже и всем желающим, что для того, чтобы тарифы снизились в Мелитополе, работать должна Верховная Рада.

Приехавшего нардепа Крейденко "земельщики" встретили криками "ганьба". В толчее завязалась даже небольшая потасовка.

Нардеп приглашал в сессионный зал всех желающих. Правда, около получаса попасть в зал люди так и не смогли. Сначала говорили, что там никого нет, потом, что там совещание. В результат Крейденко "ворвался в зал".

Нардеп сразу сел в президиум. И стал требовать к разговору секретаря горсовета Романа Романова. Тем временем в зале собирались депутаты и общественники.

Депутаты подходили к трибуне и вместе с полицией пытались уговорить нардепа отойти оттуда. Владимир Крейденко громко и настойчиво требовал Романова поговорить о тарифах.

Ситуация накалялась. Сторонники В. Крейденко кричали о людях. Аграрии - призывали не позориться. Плакаты с громкими лозунгами рвались, оппоненты посылали друг друга в ж*** .

Депутат Павел Тимофеев то ли намеренно то ли случайно задел бутылку с водой и вода разлилась на бумаги нардепа. Взамен нардеп вылил воду на голову Тимофееву и заодно немножко на окружающих.

Управделами исполкома Михаил Семикин заявлял о попытке захвата власти в исполкоме. Призывал полицию вмешаться.

Секретарь горсовета Роман Романов сквозь крик предложил проголосовать всю повестку дня "пакетом".

Начинается голосование под шум и крики. В процессе депутатского волеизъявления Владимир Крейденко взбирается на стол президиума. Нардеп пообещал зарегистрировать в ВР постановление о роспуске городского совета. Полицейские снимают нардепа со стола.

Голосование заканчивается, пакетное решение, по словам счетной комиссии, набирает необходимое количество голосов, и Роман Романов закрывает сессию горсовета.


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