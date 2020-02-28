Кернес не пришел на суд в Полтаве по делу об избиении евромайдановцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.
По информации источника, на запланированное на сегодня, 28 февраля, заседание не пришли ни сам Кернес, ни его адвокаты, ни потерпевшие. Суд перенес заседание на 20 марта.
Напомним, Кернеса и двух его охранников подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте 2014 года.
2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы, истязаниях и угрозе убийством. 26 марта 2015 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кернеса и его охранников.
2 апреля 2015 года было объявлено о переносе рассмотрения дела из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский районный суд Полтавы. Уголовное производство находилось на рассмотрении Киевского районного суда Полтавы с 15 апреля 2015 года по 10 августа 2018 года, после чего суд его закрыл.
Определением судей Полтавского апелляционного суда от 31 января 2020 года постановление Киевского районного суда о прекращении производства отменено, а дело возвращено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.
Сам Кернес ранее назвал это дело против себя сфабрикованным и заявил, что сможет доказать свою невиновность.
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