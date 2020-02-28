Минкульт отреагировал на ситуацию с "Суспільним"

Ситуация с арестом счетов и блокированием работы телеканала "Суспільне" из-за долгов является недопустимой

Фото: facebook/suspilne.news

Ситуация с арестом счетов и блокированием работы телеканала "Суспільне" из-за долгов является недопустимой

Как передает RegioNews, об этом написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram.

По его словам, сейчас Минкульт совместно с Министерством финансов пытаются решить вопрос погашения долга "Суспільного" перед "Евроньюс".

"Вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Минкульт, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принял решение о приближении финансирования чтобы "Суспільне" имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", - написал министр.

Также Бородянский отметил, что сумма средств на заблокированных счетах, после погашения долга, вернется в бюджет, а Минкульт планирует инициировать увеличение финансирования общественного вещателя.

"Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и Минкульт будет инициировать изменения в бюджет об увеличении финансирования "Суспільного" на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития общественного вещателя", - пояснил он.

Напомним, 28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об аресте всех счетов "Суспільного", в результате чего работа вещателя оказалась заблокированной. Суд обязал вещатель уплатить долг в сумме 10,6 млн евро и более 73 тыс. грн судебного сбора в пользу АО "Евроньюс".