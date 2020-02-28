Во Львове оспаривают строительство роддома на Еврейском кладбище

Строить частный роддом планирует фирма жены львовского бизнесмена и депутата Григория Козловского

Визуализация объекта во Львове. Фото tvoemisto.tv

Строить частный роддом планирует фирма жены львовского бизнесмена и депутата Григория Козловского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Твоє місто.

"Представительство Американского объединения комитетов для евреев бывшего Советского Союза" хочет через суд отменить разрешение на строительство ООО "Лемберг медикал центр" частного медицинского центра с родильным домом на улице Раппопорта, 6. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Медцентр планируют построить вблизи родильного отделения коммунальной 3-й больницы Львова. В Объединение комитетов для евреев считают, что земельный участок, расположен на вул. Рапопорта, 6, входит в границы территории памятника местного значения – Старого еврейского кладбища XIV века.

"Это территория захоронений. Еврейская община рассматривает строительство как надругательство. Кроме того, там уже есть роддом, то для чего строить рядом частный, какая может быть здесь конкуренция и о чем", – рассказал руководитель представительства Шейхет Мейлах.

Объединение комитетов через Хозяйственный суд Львовской области хочет отменить действие постановления Львовского городского совета о разрешении на изготовление проекта землеустройства относительно отведения земельного участка на вул. Раппопорта, 6, на основании которой и выдали градостроительные условия и ограничения.

Пока суд потребовал документы от городского совета. Судебное заседание, как уточнил Шейхет Мейлах, назначенное на 24 марта. Кроме этого, ООО "Лемберг медикал центр" подал иск к Министерству культуры из-за отмены приказа об утверждении научно-проектной документации границ и режимов использования зон охраны памятников, по которым в Госреестр недвижимых памятников занесли как объект культурного наследия "Старое еврейское кладбище", что расположено между улицами Рапопорта, Базарная, Пивоваренная и Клепаровская

Соответствующие градостроительные условия и ограничения на строительство частного медицинского центра исполнительный комитет львовского горсовета согласовал 18 октября прошлого года. Во время рассмотрения этого вопроса начальник управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко отметила, что дом на Раппопорта, 6 исторически принадлежал к комплексу еврейского госпиталя, поэтому застройщику следует обсудить этот проект с еврейской общиной.

Земельный участок площадью 0,25 га, на котором планируют строить, предназначен для строительства и обслуживания строений общественной застройки. Высота сооружений не должна превышать 18 м, что составляет примерно 6 этажей, а процент застройки – 52%.

Согласно данным системы Youcontrol, ООО "Лемберг медикал Центр" принадлежит жене львовского бизнесмена и депутата Григория Козловского Юлии, а руководителем фирмы является он сам.