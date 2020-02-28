Во Львове оспаривают строительство роддома на Еврейском кладбище
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Твоє місто.
"Представительство Американского объединения комитетов для евреев бывшего Советского Союза" хочет через суд отменить разрешение на строительство ООО "Лемберг медикал центр" частного медицинского центра с родильным домом на улице Раппопорта, 6. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Медцентр планируют построить вблизи родильного отделения коммунальной 3-й больницы Львова. В Объединение комитетов для евреев считают, что земельный участок, расположен на вул. Рапопорта, 6, входит в границы территории памятника местного значения – Старого еврейского кладбища XIV века.
"Это территория захоронений. Еврейская община рассматривает строительство как надругательство. Кроме того, там уже есть роддом, то для чего строить рядом частный, какая может быть здесь конкуренция и о чем", – рассказал руководитель представительства Шейхет Мейлах.
Объединение комитетов через Хозяйственный суд Львовской области хочет отменить действие постановления Львовского городского совета о разрешении на изготовление проекта землеустройства относительно отведения земельного участка на вул. Раппопорта, 6, на основании которой и выдали градостроительные условия и ограничения.
Пока суд потребовал документы от городского совета. Судебное заседание, как уточнил Шейхет Мейлах, назначенное на 24 марта. Кроме этого, ООО "Лемберг медикал центр" подал иск к Министерству культуры из-за отмены приказа об утверждении научно-проектной документации границ и режимов использования зон охраны памятников, по которым в Госреестр недвижимых памятников занесли как объект культурного наследия "Старое еврейское кладбище", что расположено между улицами Рапопорта, Базарная, Пивоваренная и Клепаровская
Соответствующие градостроительные условия и ограничения на строительство частного медицинского центра исполнительный комитет львовского горсовета согласовал 18 октября прошлого года. Во время рассмотрения этого вопроса начальник управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко отметила, что дом на Раппопорта, 6 исторически принадлежал к комплексу еврейского госпиталя, поэтому застройщику следует обсудить этот проект с еврейской общиной.
Земельный участок площадью 0,25 га, на котором планируют строить, предназначен для строительства и обслуживания строений общественной застройки. Высота сооружений не должна превышать 18 м, что составляет примерно 6 этажей, а процент застройки – 52%.
Согласно данным системы Youcontrol, ООО "Лемберг медикал Центр" принадлежит жене львовского бизнесмена и депутата Григория Козловского Юлии, а руководителем фирмы является он сам.
- 16:54 28 февраля На Прикарпатье ни одного случая заболевания на коронавирус не зафиксировано, - ОГА
- 16:33 28 февраля Льготники пикетировали Винницкую ОГА
- 16:30 28 февраля Решение Кабмина об ограничении льгот ветеранам признали неконституционным
- 16:27 28 февраля Заместитель Секретаря СНБО назвал неудовлетворительными условия в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы
- 16:20 28 февраля Одесские моряки два месяца не могут покинуть арестованное судно
- 16:14 28 февраля Президент уволил 6 глав РГА и назначил 14 в шести областях Украины
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни