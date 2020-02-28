Государство в смартфоне: заработал сервис "Дія.Бізнес"

Мобильное приложение государственных онлайн-услуг "Дія" запустило сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу "Дія.Бізнес"

Мобильное приложение государственных онлайн-услуг "Дія" запустило сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу "Дія.Бізнес"

Как сообщили RegioNews в пресс-службе разработчика, на портале уже доступны каталог бизнес-идей с шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса, онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице.

Также можно воспользоваться справочником предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины, и кейсами конкретных проблем, вопросов и запросов.

"Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок - консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также "Дія" планирует открыть центры поддержки и консалт-хабы для предпринимателей в разных городах Украины.

Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель-май 2020 году в Харькове.

Напомним, 6 февраля 2020 года приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания. В нем доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.



Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.