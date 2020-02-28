В Черниговской области работникам не выплатили почти 14 млн гривен

Основная часть долга по выплате заработной платы в Черниговской области приходится на промышленные предприятия

Основная часть долга по выплате заработной платы в Черниговской области приходится на промышленные предприятия

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на Черниговскую облгосадминистрацию.

Задолженность по заработной плате в Черниговской области составляет 13,7 миллиона гривен. Из них промышленные предприятия задолжали более 8 миллионов.

Среди крупнейших должников "Черниговский завод радиоприборов" и "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения" - по 3,3 млн, "Нежинский комбинат хлебопродуктов" - 1,2 млн, "Черниговторф" - 0,8 млн и КП "Прилукижитлобуд" - 0,6 млн.

Недавно список должников пополнило "Опытное хозяйство "Черниговское" Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины" - 0,5 млн.

96,1% долга сконцентрировано в городах областного подчинения Чернигове, Нежине, Прилуках и Менском, Сребнянском, Черниговском районах. Задолженности по выплате заработной платы не имеют предприятия 19 районов области.