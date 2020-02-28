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28 февраля 2020, 13:15 11

"Укравтодор" запустил онлайн-карту автомобильных дорог

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українською мовою
28 февраля 2020, 13:15 11
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"Укравтодор" запустил "Интерактивная карту". Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о ключевых логистические артериях Украины - дороги государственного значения. Тут же водители могут пожаловаться на состояние дорог 
"Укравтодор" запустил "Интерактивная карту". Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о ключевых логистические артериях Украины - дороги государственного значения. Тут же водители могут пожаловаться на состояние дорог 

Об этом пишет 44.ua, передает RegioNews.

С помощью данной карты можно направлять в "Укравтодора" информацию о проблемах, препятствующих комфортному проезду.

"Принцип работы модуля обращения довольно прост. Гражданин едет автодорогой - в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и тому подобное. Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться к "Укравтодору". Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения", - рассказывает директор ГП "Укрдорсвязь" Вадим Горюшко.

На карте уже можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы по базовому сценарию обновление дорог в этом году. Службы автомобильных дорог в регионах добавят на карту актуальные участки, когда появятся новые постановления Кабмина по запуску дорожных работ по другим источникам финансирования.

Также пользователи могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения), об объектах придорожного сервиса, расположение паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и тому подобное.


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