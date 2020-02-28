Зеленский вернул закон об отмене строевого устава ВСУ на доработку

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины со своими предложениями

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины со своими предложениями

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Верховной Рады.

Отметим, предложения гаранта пока отсутствуют.

Напомним, 5 февраля 2020 года ВР приняла закон "О признании утратившим силу закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". Сообщалось, что после прекращения действия закона о строевом уставе полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих законодательно закрепляется за Министерством обороны.

В Минобороны Украины заверили, что введенное воинское приветствие не потеряет силу в процессе изменения армейского Устава.