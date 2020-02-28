На Полтавщине объявили штормовое предупреждение

28 февраля жителей Полтавской области и гостей региона предупреждают о сильных порывах ветра и предостерегают не подвергаться опасности

Фото: Pixabay

28 февраля жителей Полтавской области и гостей региона предупреждают о сильных порывах ветра и предостерегают не подвергаться опасности

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГСЧС Полтавской области.

В регионе ожидают порывы северо-западного ветра, скоростью 15-20 метров за секунду. В течение дня температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. Солнце изредка будет просматривать из-за туч.

Спасатели предупреждают полтавчан от опасности,с которой те могут столкнуться на улицах областного города. В очередной раз сотрудники ГСЧС напоминают, что во время сильных порывов ветра опасно искать убежища под деревьями и проходить под металлическими конструкциями

Как сообщали RegioNews ранее, в Закарпатской области погибли пятеро людей, возможно, причиной трагедии стала непогода, из-за которой их грузовик упал в пропасть.