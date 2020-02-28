Николаевская ОГА разделила область на ОТГ, не учтя требования жителей

Николаевская облгосадминистрация опубликовала проект перспективного плана формирования территорий громад области

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Николаевская облгосадминистрация опубликовала проект перспективного плана формирования территорий громад области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт облгосадминистрации.

Согласно этому проекту 100% территории Николаевщины будут разделены между 5 городскими и 47 сельскими ОТГ. Вместе с тем в плане формирования территорий общин не учтены требования некоторых сел Новоодесского, Еланецкого, Николаевского района.

К Южноукраинску присоединили Константиновский поселковый совет и Ивановский сельсовет Арбзинского района.

По новому проекту, монорайонами остаются Березнеговатский, Веселиновский, Врадиевский, Казанковский и Кривоозерский.

В Еланецком районе выделяется Возсиятская ОТГ, как это требовали местные жители. Стоит отметить, что в плане не учтены интересы сел Ольгополь и Малодворянки Еланецкого района. Их против желания присоединили к Воссиятской ОТГ вместо Еланецкой.

Также в Снигиревском районе появляется третья ОТГ: кроме собственно Снигиревской и Гороховской, еще Широковская.

Стоит отметить, что в Новоодесском районе, несмотря на протесты жителей Константиновка, остаются три ОТГ, одна из них в центре села Гурьевка.

Напомним, что днем 20 февраля люди перекрыли трассу на Киев с требованием создать в Новоодесском районе Константиновскую ОТГ вместо Гурьевской.

В свою очередь губернатор Николаевкой ОГА ответил на протесты людей касательно создания ОТГ :"Так сложилось, надо принимать".