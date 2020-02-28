В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Киеве госпитализировали пассажирку одного из авиарейсов из Италии - проверяют, не заражена ли она коронавирусом

В Киеве госпитализировали пассажирку одного из авиарейсов из Италии - проверяют, не заражена ли она коронавирусом

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Depo.ua, передает RegioNews. "Бортпроводники отслеживают состояние здоровья пассажиров на борту и заполняют медицинскую декларацию, которую передают в аэропорт еще до приземления. Вчера бортпроводники заметили в самолете из Италии женщину, которая часто принимала таблетки и имела признаки простуды", - рассказал Виктор Ляшко. У пассажирки измерили температуру, отвели в изолятор, расспросили, почему она принимает таблетки. После этого женщину быстро госпитализировали в одну из больниц Киева.

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