13:12  28 февраля
Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
14:29  28 февраля
Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
14:23  28 февраля
Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 12:57 85

В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 12:57 85
Читайте також українською мовою
В Киеве госпитализировали пассажирку одного из авиарейсов из Италии - проверяют, не заражена ли она коронавирусом
В Киеве госпитализировали пассажирку одного из авиарейсов из Италии - проверяют, не заражена ли она коронавирусом

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Depo.ua, передает RegioNews.

"Бортпроводники отслеживают состояние здоровья пассажиров на борту и заполняют медицинскую декларацию, которую передают в аэропорт еще до приземления. Вчера бортпроводники заметили в самолете из Италии женщину, которая часто принимала таблетки и имела признаки простуды", - рассказал Виктор Ляшко.

У пассажирки измерили температуру, отвели в изолятор, расспросили, почему она принимает таблетки.

После этого женщину быстро госпитализировали в одну из больниц Киева.


коронавірус
У госпитализированных черновчан коронавируса нет
27 февраля 2020, 23:50
На 19 вокзалах созданы пункты для изоляции больных на коронавирус
27 февраля 2020, 18:34
В Кропивницкому у ребенка подозревают коронавирус
27 февраля 2020, 18:29
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »