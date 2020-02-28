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28 февраля 2020, 12:51 8

Полсотни кораблей лишили регистрации за заходы в оккупированный Крым

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28 февраля 2020, 12:51 8
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Количество гражданских судов-нарушителей из "крымского черного списка", которые были лишены регистрации флага за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова, несколько дней назад достигло пятидесяти
Фото: facebook/Andrii Klymenko
Количество гражданских судов-нарушителей из "крымского черного списка", которые были лишены регистрации флага за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова, несколько дней назад достигло пятидесяти

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований", отслеживающей заходы в крымские порты Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, решение о лишении судна регистрации принимается государством регистрации. В каждом из этих случаев над продвижением их принятия работали украинские дипломаты, отметил Клименко.

"Это произошло не само по собе, а потому что постоянное представительство Украины при Международной морской организации активно требует лишения флагов у соответствующих морских администраций разных стран мира. Делает оно это с 2017 года на основе фиксации нарушений, которую осуществляют морская группа волонтеров "Миротворца", мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований, редакции Blackseanews и "Майдана иностранных дел", - рассказал он.

В представительстве Украины о ММО отметили, что владелец судна, лишенного флага, теряет деньги на прохождение повторной регистрации, сертификации, а также из-за вынужденного простоя судна, которому в этот период запрещено выходить в море, пишет "Европейская правда".


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