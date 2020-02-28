Секретарь СНБО назвал лук, сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Об этом он рассказал в эфире политического шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает RegioNews.
"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок", - заявил он.
Однако в качестве лекарств от коронавируса употреблять алкогольные напитки секретарь СНБО не советует.
Также Данилов высказался за установление государственного контроля за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.
"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовый, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги ... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", - заявил Данилов.
Напомним, ранее в Киеве определили 6 больниц со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавируса.
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