13:12  28 февраля
Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
14:29  28 февраля
Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
14:23  28 февраля
Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 12:44 21

Секретарь СНБО назвал лук, сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 12:44 21
Читайте також українською мовою
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что лучшее лекарство от коронавируса - это сало, чеснок и лук
Фото: youtube
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что лучшее лекарство от коронавируса - это сало, чеснок и лук

Об этом он рассказал в эфире политического шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает RegioNews.

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок", - заявил он.

Однако в качестве лекарств от коронавируса употреблять алкогольные напитки секретарь СНБО не советует.

Также Данилов высказался за установление государственного контроля за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.

"Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовый, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги ... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", - заявил Данилов.

Напомним, ранее в Киеве определили 6 больниц со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавируса.


Коронавирус РНБО
Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
28 февраля 2020, 12:08
По всей Украине пройдут учения на случай вспышки коронавируса
28 февраля 2020, 09:31
Минздрав подтвердил коронавирус у украинки в Италии
28 февраля 2020, 09:09
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »