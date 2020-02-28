В Донецкой области еще одного депутата поселкового совета подозревают в сепаратизме
Еще одному депутату Мироновского поселкового совета Бахмутского района сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины
Еще одному депутату Мироновского поселкового совета Бахмутского района сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Согласно расследованию, в мае 2014 года депутат рассмотрел и в дальнейшем положительно проголосовал за внесенное в повестку дня сессии вопрос о проведении так называемого "референдума" о признании государственной независимости "ДНР".
Сейчас в Краматорский городского суда направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Напомним, 18 февраля депутату указанного поселкового совета, который голосовал на сессии за предоставление организаторам незаконного референдума помещения Мироновского дворца культуры, сообщили о подозрении в совершении аналогичного преступления.
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