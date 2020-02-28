Схема угнанных с ЕС авто: суд арестовал сына экс-главы КС, залог - 17 млн
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса, также суд определил организатору преступной группы размер залога в 17 млн грн, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн.
Досудебное расследование продолжается.
Как пишут местные СМИ, члену группы, депутату Ужгородского горсовета Михаилу Чуриле избрана мера пресечения в виде содержание под стражей с возможностью залога в 3,8 млн грн.
Напомним, 26 февраля ОГП сообщил о подозрении шести лицам в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами, в результате чего был нанесен ущерб суммой более чем 4 млн евро.
Сообщалось, что среди участников группы был депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило, а организатором данной преступной группы является сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак.
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