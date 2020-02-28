В Италии порносайт дал бесплатный премиум-доступ людям в зоне вспышки коронавируса

Порносайт xHamster призывает своих пользователей не выходить из дома в зараженных коронавирусом регионах и гарантирует жителям этих районов бесплатный премиум-доступ до конца марта

Порносайт xHamster призывает своих пользователей не выходить из дома в зараженных коронавирусом регионах и гарантирует жителям этих районов бесплатный премиум-доступ до конца марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на итальянское издание AGI. Доступ к бесплатному порно обеспечили жителям Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и Уханя в Китае. "Если вы находитесь в зоне риска COVID-19 (коронавирус), пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов", - говорится в сообщении. "Самый простой способ избежать распространения вируса - это избежать прямого контакта с другими людьми и здесь порно может помочь", - говорит Алекс Хоукинс, вице-президент xHamster.

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