Сын экс-председателя Конституционного суда из Закарпатья назначили залог в 17 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Суд применил меры пресечения - содержания под стражей для шести лиц, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза. Также определил организатору размер залога в 17 млн грн, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн.
Напомним, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Национальной полицией Украины было пресечено деятельность преступной организации. Ее участники, по версии следствия, подозреваются в том, что оформляли на себя и на подставных лиц договора лизинга на автомобили элит-класса. Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 25 февраля на Закарпатье в сына экс-главы Конституционного суда Андрея Стрижака провели обыск. Впоследствии его задержали.
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