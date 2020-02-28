Сын экс-председателя Конституционного суда из Закарпатья назначили залог в 17 млн гривен

Печерский райсуд Киева избрал меры предосторожности 6 лицам, которых подозревают в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза

Печерский райсуд Киева избрал меры предосторожности 6 лицам, которых подозревают в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Суд применил меры пресечения - содержания под стражей для шести лиц, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза. Также определил организатору размер залога в 17 млн грн, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн.

Напомним, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Национальной полицией Украины было пресечено деятельность преступной организации. Ее участники, по версии следствия, подозреваются в том, что оформляли на себя и на подставных лиц договора лизинга на автомобили элит-класса. Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 февраля на Закарпатье в сына экс-главы Конституционного суда Андрея Стрижака провели обыск. Впоследствии его задержали.