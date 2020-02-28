МИД отреагировал на обострение ситуации в Идлибе

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Идлибе

Фото: МИД

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Идлибе

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства, передает RegioNews.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - отмечается в заявлении.

Также в Министрества выразили соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных.

"Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданием людей должен быть положен конец и предотвращено очередную гуманитарную катастрофу в Сирии", - заявили в МИД.

Напомним в ночь на 28 февраля, около 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии Сирии и российских войск.