МИД отреагировал на обострение ситуации в Идлибе
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства, передает RegioNews.
"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - отмечается в заявлении.
Также в Министрества выразили соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных.
"Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданием людей должен быть положен конец и предотвращено очередную гуманитарную катастрофу в Сирии", - заявили в МИД.
Напомним в ночь на 28 февраля, около 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии Сирии и российских войск.
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