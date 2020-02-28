Запорожский музыкант рассказал, как оживает китайский город Наньнин
Об этом музыкант Андрей Шамрай написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
При этом, карантинные мероприятия еще не прекращены, и все ходят в масках. По словам запорожца, жизнь в городе входит в привычное русло.
"Сегодня начали открываться магазины, торговые центры, кофейни, парихмахерские! На улице много людей, играющих детей. Рад, что страна снова оживает и маленькими шагами входит в новую жизнь", - написал музыкант.
Мой город сегодня. Сегодня начали открываться магазины, торговые центры, кофейни, парихмахерские! На улице много...Опубліковано Andrey Shamray Четвер, 27 лютого 2020 р.
Следует отметить, что город, в котором живет Андрей, находится на расстоянии сотен километров от Уханя, который по-прежнему полностью закрыт.
По информации издания Индусриалка, известный в Запорожье певец, полуфиналист проекта "Голос країни-4" Андрей Шамрай несколько лет живет в Китае. Он учится в городе Наньнин, который расположен в 1200 км от города Ухань, где официально зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.
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