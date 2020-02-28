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28 февраля 2020, 11:50 1

Запорожский музыкант рассказал, как оживает китайский город Наньнин

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28 февраля 2020, 11:50 1
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В городе Наньнин в Китае, где живет запорожский музыкант, уже начинают работать торговые центры, кофейни и на улицах гуляет все больше людей
Фото: Facebook страница Андрея Шамрая
В городе Наньнин в Китае, где живет запорожский музыкант, уже начинают работать торговые центры, кофейни и на улицах гуляет все больше людей

Об этом музыкант Андрей Шамрай написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

При этом, карантинные мероприятия еще не прекращены, и все ходят в масках. По словам запорожца, жизнь в городе входит в привычное русло.

"Сегодня начали открываться магазины, торговые центры, кофейни, парихмахерские! На улице много людей, играющих детей. Рад, что страна снова оживает и маленькими шагами входит в новую жизнь", - написал музыкант.

Мой город сегодня. Сегодня начали открываться магазины, торговые центры, кофейни, парихмахерские! На улице много...

Опубліковано Andrey Shamray Четвер, 27 лютого 2020 р.

Следует отметить, что город, в котором живет Андрей, находится на расстоянии сотен километров от Уханя, который по-прежнему полностью закрыт.

По информации издания Индусриалка, известный в Запорожье певец, полуфиналист проекта "Голос країни-4" Андрей Шамрай несколько лет живет в Китае. Он учится в городе Наньнин, который расположен в 1200 км от города Ухань, где официально зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.


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