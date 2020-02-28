В Жулянах меряют температуру пассажирам, которые прилетели из Беларуси

В аэропорту "Жуляны" проверяют температуру у пассажиров, прибывших из Беларуси, где накануне подтвердили завезен случай заболевания коронавирус

В аэропорту "Жуляны" проверяют температуру у пассажиров, прибывших из Беларуси, где накануне подтвердили завезен случай заболевания коронавирус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

27 февраля днем ​​уже всех пассажиров самолета из Минска пропускали с борта только после измерения температуры дистанционным термометром.

При этом, по состоянию на вчера, в аэропорту Минска не было введено никаких дополнительных мер безопасности - ни температурного контроля, ни масок.

Как известно, в Беларуси зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Его диагностировали у студента из Ирана, который прилетел в Минск рейсом из Баку еще 22 февраля. Тесты подтвердили коронавирус 27 февраля, состояние больного удовлетворительное. Всех, с кем контактировал студент, разместили на карантин.