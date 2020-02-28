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28 февраля 2020, 11:33 6

Институт нацпамяти назвал незаконным переименование проспекта в Харькове

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28 февраля 2020, 11:33 6
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Решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова является незаконным и не способствует консолидации общества
Фото: Украинский институт национальной памяти
Решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова является незаконным и не способствует консолидации общества

Об этом, как сообщает RegioNews, заявили в Украинском институте национальной памяти.

В Институте отметили, что решение о переименовании нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", что прямо запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза. Георгий Жуков подпадает под действие этой статьи, поскольку занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.

Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы и будет настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона.

"Проголосованное решение не имеет ничего общего с должным почтением памяти о Второй мировой войне. Ведь вместо уважения к участникам войны харьковские чиновники занимаются спекуляциями и противопоставлением двух ветеранов войны - Петра Григоренко, генерал-майора Красной армии, который является всемирно известным правозащитником, и маршала Красной армии Георгия Жукова", - сообщили в УИНП.

Напомним, депутаты Харьковского городского совета переименовали проспект имени Петра Григоренко на имени советского маршала Георгия Жукова во время сессии 26 февраля.


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