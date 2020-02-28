В ВГА не будет выборов, пока не примут изменения в избирательном кодексе - глава комитета децентрализации в ВРУ
В комментарии "Вільному радіо" глава комитета в Верховной Раде Украины, курирующий вопросы децентрализации, рассказал, что перед тем, как провести в военных администрациях выборы, нужно внести определенные изменения в законодательство.
"С выборами немного подождем с вами. Сначала примем решение с изменениями в избирательный кодекс. И после этих изменений мы сможем говорить о том, каким образом там можно провести выборы", - рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.
Однако, будут ли выборы в этом году, политик не ответил.
Отметим, восточные области имеют немало особенностей реформирования из-за войны на своей территории. Так, в Донецкой и Луганской областях есть военно-гражданские администрации. Это временный вариант власти в населенных пунктах. И ВГА не могут решать никаких вопросов относительно объединения.
"С одной стороны, ВГА наверное и не должно принимать каких-то стратегических решений, потому что это не коллегиальный орган. Есть риски принятия каких-то не очень правильных решений. Но, если мы видим, что это надолго, то что делать тогда? Вся страна объединяется, вся страна начинает получать выгоду от децентрализации, а почему эти районы, которые и так страдают от боевых действий, не имеют перспектив развития? Они будут отставать от остальной территории Украины на сколько лет? ", - говорит заместитель председателя ВГА м. Торецкое Сергей Винник.
Если выборы на территории нынешних ВГА позволят, то уже осенью 2020 года местные будут искать себе депутатов. А после - военно-гражданские администрации передадут все свои полномочия избранным представителям власти. С одной стороны, это разблокирует ряд вопросов на местах. С другой, есть риск ухудшения ситуации с контролем границы, считает руководитель ВГА прифронтового с. Зайцево Владимир Веселкин.
"Я даже не сомневаюсь, что это будет в дальнейшем территория благоприятная для дальнейшего вмешательства. Все расшатают. Депутатов не будут трогать, чтобы не накалять. Оно будет понемногу гнить, и то, что было там (на неподконтрольной территории, - ред.) в 2014 году и здесь может вернуться", - говорит Веселкин.
Данных о проведении голосования по всей территории Донецкой области официально нет. Но руководители военно-гражданских администраций Зайцево и Волновахи говорят о местных выборах-2020 на их территориях как о уже решенном вопросе.
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