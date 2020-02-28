В Тернопольской области планируют отремонтировать дорогу к границе с Румынией

Автодорога М19 пролегает на территории четырех областей и является частью Европейского автомобильного маршрута

Автодорога М19 пролегает на территории четырех областей и является частью Европейского автомобильного маршрута

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу народного депутата от 167 избирательного округа Владимира Гевка в facebook.

"Дорога М-19 будет сделана. Крайне уничтожена дорога "Тернополь-Теребовля-Чертков-Залещики", соединяющая областной центр с одним из самых отдаленных районов, в этом году будет отремонтирована", - говорится в сообщении.

Депутат сообщает, что процесс запущен, тендер уже объявили. С руководителем службы автомобильных дорог в тернопольской области Игорем Раїнчуком осуществлен обзор различных участков дороги.

По информации Wikipedia, М19 — автомобильный путь международного значения на территории Украины, протяженностью 512 км, пролегает от перехода Доманово Волынской области до автомобильного пограничного перехода Порубное в Черновицкой области. На территории Украины является частью Европейского автомобильного маршрута E85.

Проходит через Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую области. На территории Тернопольской области через Кременец, Вишневец, Збараж, Тернополь, Теребовля, Копычинцы, Чертков, Залещики.