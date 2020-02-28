В Раде рассказали, на что будут ориентироваться при проведении реформы децентрализации

Внесение изменений в Конституцию Украины по децентрализации будет иметь определяющее значение для развития украинского государства на будущие десятилетия

Фото: dnews.dn.ua

Внесение изменений в Конституцию Украины по децентрализации будет иметь определяющее значение для развития украинского государства на будущие десятилетия

Как передает RegioNews со ссылкой на "Донецкие новости", об этом 27 февраля в Краматорске, во время заседания Совета развития громад и территорий при Донецкой облгосадминистрации, заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

"Принятие закона о внесении изменений в Конституцию Украины касательно децентрализации власти будет иметь определяющее значение для развития украинского государства на будущие десятилетия", - заявил Клочко.

Это, по его словам, необходимость, это важно для государства в целом, "чтобы наши дети росли в этой стране, а не искали лучшего за границей".

"Реформа децентрализации позволит создать предпосылки для ускоренного экономического развития Украины, эффективного развития территорий", - сообщил глава Комитета ВРУ.

От также добавил, что "успешное проведение реформы децентрализации, повышение уровня благосостояния граждан существенно усиливает шансы на восстановление территориальной целостности Украины".

При этом Клочко отметил, что при проведении реформы будет взят ориентир на лучшие европейские практики.

"Во время дальнейшего проведения реформы мы будем ориентироваться на лучшие европейские практики, на успешный опыт наших соседей – Польши, Венгрии и других стран ЕС, а также на мнение тех, кого эта реформа касается ежедневно и непосредственно", – отметил он.