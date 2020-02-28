На Закарпатье закрыли 17 заведений игорного бизнеса
Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, правоохранители завершили расследование дела в отношении деятельности преступной организации.
В состав группы входило 14 жителей нескольких районов области, которые обеспечивали конспирацию игорных заведений и получали за их функционирование незаконные доходы. Среди них шестеро ужгородцев, четверо жителей Ужгородского, двое жителей Тячевского и двое Виноградовского районов.
Организатор преступной группы, 48-летний житель Ужгорода, лично занимался обеспечением денежными средствами участников, координацией их действий, получением ежедневных отчетов по результатам игорных заведений, организовал конспирацию, осуществлял контроль за доходами и расходами заведений, получал денежные средства, добытые в результате участия в азартных играх и распределял полученные игорным заведением незаконные доходы между всеми соучастниками.
Участники группы, среди которых шесть женщин, выполняли роль администраторов и менеджеров-кассиров, следили за функционированием игорных заведений, обеспечением компьютерного оборудования и выполняли другие организационно-распорядительные функции.
В целом правоохранители пресекли незаконную деятельность 17 игорных заведений, которые функционировали на территории всей области. Заведения были расположены и действовали в арендованных нежилых помещениях вопреки требованиям Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", посетителям круглосуточно предоставлялись услуги по доступу к участию в азартных играх и выплачивалась наличные деньги за выигрыш.
Сотрудники полиции провели более 30 обысков по местам расположения игорных заведений и по месту жительства организаторов указанного бизнеса, в их транспортных средствах и подсобных помещениях.
Обнаружено и изъято около 300 единиц компьютерной техники, оборудование, деньги и документацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов дела.
Уголовное производство направлено с обвинительным актом в суд, который и выберет меру наказания за содеянное.
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