На Закарпатье закрыли 17 заведений игорного бизнеса

14 жителей нескольких районов области обеспечивали конспирацию игорных заведений в различных районах области

Фото с сайта Полиции Закарпатской области

14 жителей нескольких районов области обеспечивали конспирацию игорных заведений в различных районах области

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, правоохранители завершили расследование дела в отношении деятельности преступной организации.

В состав группы входило 14 жителей нескольких районов области, которые обеспечивали конспирацию игорных заведений и получали за их функционирование незаконные доходы. Среди них шестеро ужгородцев, четверо жителей Ужгородского, двое жителей Тячевского и двое Виноградовского районов.

Организатор преступной группы, 48-летний житель Ужгорода, лично занимался обеспечением денежными средствами участников, координацией их действий, получением ежедневных отчетов по результатам игорных заведений, организовал конспирацию, осуществлял контроль за доходами и расходами заведений, получал денежные средства, добытые в результате участия в азартных играх и распределял полученные игорным заведением незаконные доходы между всеми соучастниками.

Участники группы, среди которых шесть женщин, выполняли роль администраторов и менеджеров-кассиров, следили за функционированием игорных заведений, обеспечением компьютерного оборудования и выполняли другие организационно-распорядительные функции.

В целом правоохранители пресекли незаконную деятельность 17 игорных заведений, которые функционировали на территории всей области. Заведения были расположены и действовали в арендованных нежилых помещениях вопреки требованиям Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", посетителям круглосуточно предоставлялись услуги по доступу к участию в азартных играх и выплачивалась наличные деньги за выигрыш.

Сотрудники полиции провели более 30 обысков по местам расположения игорных заведений и по месту жительства организаторов указанного бизнеса, в их транспортных средствах и подсобных помещениях.

Обнаружено и изъято около 300 единиц компьютерной техники, оборудование, деньги и документацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов дела.

Уголовное производство направлено с обвинительным актом в суд, который и выберет меру наказания за содеянное.