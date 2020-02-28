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28 февраля 2020, 10:43 12

В Борисполе задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

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28 февраля 2020, 10:43 12
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Гражданина Индии, который находился в международном розыске, обнаружили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь"
Гражданина Индии, который находился в международном розыске, обнаружили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу отдельного контрольно-пропусконого пункта "Киев".

Прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом іноземця Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку,...

Опубліковано Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" Четвер, 27 лютого 2020 р.


Во время проверки документов 34-летнего иностранца сработала соответствующая база данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Там сообщили, что за совершение преступления мужчина разыскивается правоохранительными органами Кувейта.

Сейчас разыскиваемого установленным порядком переданы сотрудникам Национальной полиции. В дальнейшем его ждет экстрадиция и привлечения к ответственности.


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