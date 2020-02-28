В Борисполе задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Гражданина Индии, который находился в международном розыске, обнаружили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь"

Гражданина Индии, который находился в международном розыске, обнаружили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу отдельного контрольно-пропусконого пункта "Киев".



Во время проверки документов 34-летнего иностранца сработала соответствующая база данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Там сообщили, что за совершение преступления мужчина разыскивается правоохранительными органами Кувейта.

Сейчас разыскиваемого установленным порядком переданы сотрудникам Национальной полиции. В дальнейшем его ждет экстрадиция и привлечения к ответственности.