СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы связанные с одним из консульских учреждений в Украине и частными фирмами.
Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине гражданам из стран так называемого "миграционного риска".
По результатам проведения следственных действий, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.
Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о совершении уголовного правонарушения.
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