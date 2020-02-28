СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы связанные с одним из консульских учреждений в Украине и частными фирмами.

Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине гражданам из стран так называемого "миграционного риска".

По результатам проведения следственных действий, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о совершении уголовного правонарушения.