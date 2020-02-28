В "Пуще Водице" вырубили дубов на миллион гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Нацполиции Киевской области.
Следователи установили, что жители Ровенской организовали незаконную вырубку деревьев на территории столичного заказника "Пуща Водица" и Межигорского лесничества в Киеве. Каждый участник банды "черных лесорубов" отвечал за личный направление деятельности: от организации вырубки, к подбору людей в "команду", а также транспортировки краденого леса на склады и к клиентам.
Основной склад древесины находился в Киеве. Продавали кубический метр дуба по цене 500 долларов США. Предварительно известно, что сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен.
В домах и на складах подозреваемых правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли дубовые бревна, оборудование для вырубки леса и "черновые" записи.
Всех участников преступной группировки задержали и сообщили им о подозрении. Правоохранители разыскивают остальных членов банды лесорубов, а также проверяют причастность к преступлению должностных лиц и лесников.
За содеянное злоумышленникам "светит" до семи лет тюрьмы.
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