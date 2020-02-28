В Житомирской области закончился карантин для прибывших из Китая дорожников
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на агентство УНИАН.
Как сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, сегодня завершается карантин для 14 прибывших из Китая работников строительной компании.
"Заканчивается срок их изоляции, ни один из них не заболел, после завершения карантина они будут работать под Житомиром в своей компании", - сказал Суслик.
Он также сообщил, что в марте эта китайская компания ожидает возвращения в Житомирский район еще 30 своих работников, которые тоже будут находиться на карантине.
Напомним, Китайская компания Sinohydro Corporation Limited (SCL), которая строит объездную дорогу возле Житомира, приняла решение об изоляции работников, вернувшихся из Китая после празднования Нового года, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Китайцы были изолированы в жилых боксах на территории производственной базы, недалеко от Житомира.
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