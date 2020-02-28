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28 февраля 2020, 09:31 9

По всей Украине пройдут учения на случай вспышки коронавируса

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28 февраля 2020, 09:31 9
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Учения на случай вспышки коронавируса в Украине пройдут в госпитальных базах, которые определены в регионах
Фото: uk.m.wikipedia.org
Учения на случай вспышки коронавируса в Украине пройдут в госпитальных базах, которые определены в регионах

Как передает RegioNews, об этом в эфире "Громадського радіо" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, 28 января учения проведут в Александровской больнице Киева.

"Но учения будут проводить не только там, они будут проходить по всей стране. Будут отрабатывать комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Мы уже провели несколько симуляционных учений, когда в симуляционных комнате рассматривали куда и кто звонит в случае обнаружения коронавируса, куда приезжает скорая, куда госпитализирует больного", - рассказал Ляшко.

Также он добавил, что срок проведения учений в регионах каждая область будет решать самостоятельно.

"Сегодня мы консультировались с Ивано-Франковской областью. У них в понедельник заседает штаб и они на следующую среду планируют проработать это все в Ивано-Франковской области. Поэтому следующие 10 дней, я думаю, мы увидим отработки таких симуляционных упражнений на довольно большом количестве объектов ", - пояснил главный санврач.

По словам Ляшко, в случае обнаружения коронавируса у пациентов, проживающих в селах, их будут доставлять в госпитальные базы областного уровня. Также чиновник добавил, что Минздрав начинает выборочные проверки госпитальных баз.

"Будем проверять насколько готовы госпитальные базы. Сравнивать их с той информацией, которую предоставляют регионы", - сказал Ляшко, добавив, что эпидемиологи работают сейчас и в карантинно-санитарных подразделениях на пунктах пропуска, где измеряют температуру всем, кто въезжает на территорию Украина.

"Приоритетными являются направления тех стран, в которых зарегистрированы факты передачи коронавирусной инфекции, но в целом мы покрыли все пункты въезда", - подчеркнул медик.

Напомним, ранее в Киеве определили 6 больниц со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавируса.


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