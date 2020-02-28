Минздрав подтвердил коронавирус у украинки в Италии
Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Право на владу".
Таким образом случай заражения украинки в Италии считается подтвержденным.
По его слом, на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.
"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.
Напомним, 27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны. Позже министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Италии ждут окончательное подтверждение римской клиникой заражения украинки коронавирусом.
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