09:31  28 февраля
По всей Украине пройдут учения на случай вспышки коронавируса
08:15  28 февраля
Ситуация на Донбассе: боевики выпустили по военным ОС более 30 мин
12:08  28 февраля
Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 09:09 25

Минздрав подтвердил коронавирус у украинки в Италии

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 09:09 25
Читайте також українською мовою
У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус
Фото: скрин с видео
У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Право на владу".

Таким образом случай заражения украинки в Италии считается подтвержденным.

По его слом, на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.

Напомним, 27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны. Позже министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Италии ждут окончательное подтверждение римской клиникой заражения украинки коронавирусом.


Коронавирус украинцы Минздрав Италия
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Мустафа Найем
Виктор Таран
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »