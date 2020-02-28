Минздрав подтвердил коронавирус у украинки в Италии

У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус

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У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Право на владу".

Таким образом случай заражения украинки в Италии считается подтвержденным.

По его слом, на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.

Напомним, 27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны. Позже министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Италии ждут окончательное подтверждение римской клиникой заражения украинки коронавирусом.