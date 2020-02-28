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28 февраля 2020, 08:38 47

Стало известно, будут ли эвакуировать украинцев из Италии

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28 февраля 2020, 08:38 47
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Эвакуация украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, пока не планируется. На это есть две причины
Фото: news-term.net
Эвакуация украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, пока не планируется. На это есть две причины

Как передает RegioNews, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол в Италийской республике Евгений Перелыгин в программе "Право на владу".

По его словам, одна из причин - открытое воздушное пространство, вторая - транспортное сообщение.

"Сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю. Любой гражданин Украины, который считает, что должен вернуться, может воспользоваться самолетом или сотней автобусных маршрутов. Транспортное сообщение между Италией и любой страной существует. Нет никаких предостережений относительно поездки или перелета из Италии, в том числе в Украину", - рассказал Перелыгин.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что эвакуировать граждан Украины из Италии будут в случае необходимости.

"При необходимости эвакуация будет осуществлена. Действительно сегодня в Италии много граждан Украины. Мы имеем понимание, что люди обязательно будут на таком же карантине, как сегодня люди в Санжарах", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Минздрава, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

По состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.


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