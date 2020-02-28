09:31  28 февраля
По всей Украине пройдут учения на случай вспышки коронавируса
08:15  28 февраля
Ситуация на Донбассе: боевики выпустили по военным ОС более 30 мин
12:08  28 февраля
Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 08:31 4

АМКУ дал добро на концессию порта "Ольвия"

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 08:31 4
Читайте також українською мовою
Антимонопольный комитет Украины разрешил катарской компании QTerminals концессионировать морской порт "Ольвия"
Фото: marinetraffic.com
Антимонопольный комитет Украины разрешил катарской компании QTerminals концессионировать морской порт "Ольвия"

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, теперь компания в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривен.

Отмечается, что группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, "а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг".

"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

СПРАВКА: в конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление компании "QTerminals W.L.L." (г. Доха, Катар) на опосредованное получение в концессию активов, принадлежащих ГП "Стивидорная компания "Ольвия" (г. Николаев) и ГП "Администрация морских портов Украина" (г. Николаев) и вместе обеспечивающих осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту Ольвия.

Компания "QTerminals W.L.L." является ведущим портовым оператором государства Катар и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту Катара - Хамад.


порт Херсон АМКУ Ольвия
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Мустафа Найем
Виктор Таран
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »