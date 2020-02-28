АМКУ дал добро на концессию порта "Ольвия"
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщается, теперь компания в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривен.
Отмечается, что группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, "а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг".
"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.
СПРАВКА: в конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление компании "QTerminals W.L.L." (г. Доха, Катар) на опосредованное получение в концессию активов, принадлежащих ГП "Стивидорная компания "Ольвия" (г. Николаев) и ГП "Администрация морских портов Украина" (г. Николаев) и вместе обеспечивающих осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту Ольвия.
Компания "QTerminals W.L.L." является ведущим портовым оператором государства Катар и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту Катара - Хамад.
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