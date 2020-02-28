Ситуация на Донбассе: боевики выпустили по военным ОС более 30 мин
Как сообщили RegioNews в штабе операции и объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Новомихайловка, рядом с Красногоровкой, неподалеку Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: дважды неподалеку Новотошковского (из 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и рядом с Орехово (с миномета калибра 120 мм - 3 мины).
"С началом текущего дня российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного, что в районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток ". По текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ОС погиб и еще один получил ранения.
- 12:20 28 февраля В Италии порносайт дал бесплатный премиум-доступ людям в зоне вспышки коронавируса
- 12:16 28 февраля МИД отреагировал на обострение ситуации в Идлибе
- 12:16 28 февраля Сын экс-председателя Конституционного суда из Закарпатья назначили залог в 17 млн гривен
- 12:08 28 февраля Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
- 11:50 28 февраля Запорожский музыкант рассказал, как оживает китайский город Наньнин
- 11:46 28 февраля Порошенко пришел на допрос в ГБР
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни