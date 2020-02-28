Ситуация на Донбассе: боевики выпустили по военным ОС более 30 мин

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: flickr/ministryofdefenceua

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщили RegioNews в штабе операции и объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Новомихайловка, рядом с Красногоровкой, неподалеку Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: дважды неподалеку Новотошковского (из 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и рядом с Орехово (с миномета калибра 120 мм - 3 мины).

"С началом текущего дня российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного, что в районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток ". По текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ОС погиб и еще один получил ранения.