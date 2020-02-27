Организатора штурма в 2014 году Луганского пограничного отряда объявили в розыск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
По данным следствия, 2 июня 2014 участники так называемого батальона "Леший", который возглавил один из подозреваемых, начали штурм пограничного отряда. К тому времени в состав незаконного вооруженного формирования входило около 400-600 человек.
Вооруженные нападавшие вели прицельный огонь, в том числе с крыш жилых домов квартала Мирный оккупированного Луганска. Ожесточенный бой длился почти двое суток. В результате вражеской атаки были ранены 8 пограничников и захвачены административные помещения.
Указанным лицам инкриминируется участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и нападение в его составе на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к тяжелым последствиям (ч.3 ст.28, ч.5 ст.260 УК Украины) и ведения агрессивной войны (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
В настоящее время подозреваемые объявлены в общегосударственный розыск. Досудебное расследование продолжается.
- 19:59 27 февраля На Донбассе снова обстрелы боевиков, погиб украинский военный
- 19:35 27 февраля Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР
- 19:20 27 февраля Это вызывает только смех и стыд: в аэропорту "Запорожье" пассажирке не понравилось, как ей меряли температуру
- 19:16 27 февраля Организатора штурма в 2014 году Луганского пограничного отряда объявили в розыск
- 19:12 27 февраля ОПЗЖ и "Батькивщина" оспаривают закон про мониторинг выплат от Слуги народа
- 18:34 27 февраля На 19 вокзалах созданы пункты для изоляции больных на коронавирус
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве