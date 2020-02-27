Организатора штурма в 2014 году Луганского пограничного отряда объявили в розыск

Организатору и одному из участников штурма Луганского пограничного отряда в июне 2014 года сообщили о подозрении

Фото: Госпогранслужба Украины

Организатору и одному из участников штурма Луганского пограничного отряда в июне 2014 года сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, 2 июня 2014 участники так называемого батальона "Леший", который возглавил один из подозреваемых, начали штурм пограничного отряда. К тому времени в состав незаконного вооруженного формирования входило около 400-600 человек.

Вооруженные нападавшие вели прицельный огонь, в том числе с крыш жилых домов квартала Мирный оккупированного Луганска. Ожесточенный бой длился почти двое суток. В результате вражеской атаки были ранены 8 пограничников и захвачены административные помещения.

Указанным лицам инкриминируется участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и нападение в его составе на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к тяжелым последствиям (ч.3 ст.28, ч.5 ст.260 УК Украины) и ведения агрессивной войны (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

В настоящее время подозреваемые объявлены в общегосударственный розыск. Досудебное расследование продолжается.