ОПЗЖ и "Батькивщина" оспаривают закон про мониторинг выплат от Слуги народа

Народные депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" пошли в Конституционный суд из-за закона о верификации и мониторинг государственных выплат

Фото:КСУ

Народные депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" пошли в Конституционный суд из-за закона о верификации и мониторинг государственных выплат

Как передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду, соответствующее конституционное представление зарегистрировано в Конституционном Суде.

"3 декабря был принят и 21 декабря вступил в силу закон о верификации соцвыплат. Там, на наш взгляд, нарушается 8 и 32 статьи Конституции. Потому что законом предусмотрен сбор всех персональных данных человека без предоставления его персонального согласия. Мы считаем, что сбор этих данных можно проводить исключительно с согласия человека ", - отметила депутат ОПЗЖ Наталья Королевская.

По ее словам, в новом законе предусмотрена проверка всех выплат, которые идут из бюджета пенсионного фонда, из бюджета фонда социального страхования и из местных бюджетов, если они направлены на социальную помощь людям.

Она считает, что государство будет проводить трехуровневую проверку, а именно собирать все базы данных, все персональные данные и сопоставлять эти базы имеющейся информации, и если обнаружит какое-то противоречие, то граждане будут лишены выплат.

Она пояснила, что этот закон касается и пенсионных выплат, которые получают 11 миллионов 700 тысяч пенсионеров, многие из которых имеют пенсию уже 30 лет, при том что многие документы, например, о стаже, не оцифрованы.

Она отметила, что из-за этого может возникнуть большая проблема, когда на основании этой документальной проверки без решения суда люди будут лишены пенсий и или других социальных выплат.

Автор данного законопроекта Даниил Гетманцев в свою очередь отметил, что он направлен на восстановление справедливости, а не на лишение выплат и проведения проверок.

"Закон о верификации - это не про доходы бюджета вообще. Это о справедливости. Это когда человек умер, а продолжается выплачиваться пенсия, или когда чиновник, на основе каких-то неправильных документов получает соцвыплаты, или человек, который имеет несколько квартир, получает на каждую из них субсидию", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в правящей партии "Слуга народа” думают о ликвидации Пенсионного фонда.