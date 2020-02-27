В винницких маршрутках за проезд можно рассчитаться карточкой

Специальное оборудование для оплаты проезда с помощью электронного билета или банковской карты уже установили на части городских автобусов, к началу лета на такой вид расчета переведут весь транспорт

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Специальное оборудование для оплаты проезда с помощью электронного билета или банковской карты уже установили на части городских автобусов, к началу лета на такой вид расчета переведут весь транспорт

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на телеканал "Vita TV”. Валидаторами для электронной оплаты проезда уже оборудовали маршрутные такси "Богдан”. За месяц очередь дойдет до микроавтобусов "Sprinter”. Оборудование установили вблизи задних и передних дверей. Рассчитаться можно "Единым билетом” и бесконтактной картой. Система будет контролировать, сколько пассажиров зашло в салон и сколько оплатило проезд. Все данные водитель увидит на мониторе, который установили на панели приборов. Если пассажир захочет оплатить поездку наличными, водитель должен выбрать необходимые опции на другом мониторе и устройство расспечатает пассажиру билет. Такие нововведения значительно улучшат ситуацию с оплатой проезда в городском транспорте Винницы и предотвратят аварийные ситуации на дороге. Ведь, даже во время движения водители часто отвлекаются от вождения, чтобы выдать пассажирам сдачу. Как мы сообщали ранее, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в этом году Киев намерен закупить партию из 273 новых современных автобусов.

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