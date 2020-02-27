На 19 вокзалах созданы пункты для изоляции больных на коронавирус

Пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Козятын, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко

Пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Козятын, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Укрзализныци.

В структуре разработали оперативный план мероприятий по профилактике завоза и распространения заболеваемости населения на 2019-nCoV. Проведены инструктажи персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах в случае выявления больных с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

Закупили 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, свыше 1 тыс. защитных очков. Также закупаются антисептики для рук, дезинфицирующие средства и защитные халаты.

В целом на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты с необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для временной изоляции больных. Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Козятын, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников Укрзализныци, на которых будет проработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV.

В настоящее время для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров.

Напомним, пограничники осуществляют термометрию во всех пунктах пропуска. Измерение температуры проводят для ста процентов тех, кто въезжает в страну. В случае отказа пограничники имеют право не проводить паспортный контроль.