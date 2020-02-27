Запорожские депутаты просят Кабмин погасить долги по зарплате работникам "Кремнийполимер"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Репортер.
В частности, народные избранники просят членов Кабмина обеспечить погашение задолженности по выплате заработной платы бывшим работникам ЗГП "Кремнийполимер" и перед Пенсионным фондом Украины в полном объеме, а также принять все возможные меры по обеспечению техногенной и пожарной безопасности на предприятии.
В июне 2018 года полностью остановлен производственный процесс предприятия в связи с пребыванием в процессе ликвидации и принудительным отключением ОАО "Запорожьеоблэнерго" производственных мощностей от электроснабжения.
Согласно информации, предоставленной временно исполняющим обязанности директора ЗДК "Кремнийполимер", на предприятии находится около 5-7 тонн газообразного хлора. Предприятие находится в состоянии ликвидации, в настоящее время завод не работает, отсутствует его охрана и технический персонал, на имущество и счета наложен арест.
Вместе с этим на сегодня ЗГП "Кремнийполимер" остается одним из крупнейших должников по выплате задолженности по заработной плате в области, которая на 01.01.2020 составляет 15 млн грн, перед Пенсионным фондом Украины по состоянию на 01.01.2020 - 67 млн 528 тысяч грн.
Таким образом, бывшие работники предприятия, которые были вынуждены уволиться в 2018 году в связи с процедурой ликвидации, так и не получили заработную плату и компенсацию. Однако, несмотря на имеющуюся задолженность, бывшие работники предприятия, понимая опасность техногенной катастрофы в регионе, неоднократно обращались к депутатскому корпусу о необходимости немедленного вывода предприятия из кризисного состояния.
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