В Украине запретили еще три российских телеканала
Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает RegioNews.
Члены Нацсовета единогласно проголосовали за то, чтобы изъять эти каналы из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.
В пресс-службе отметили, что в Национальный совет обратилась компания ООО "Студио Модерна", которой принадлежало право на распространение программы "Топшоп" на территории Украины, с просьбой удалить соответствующую программу из Перечня иностранных программ.
Руководствуясь нормами Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения по программам "Еврокино", "Топшоп" и "Зоопарк" и удалил их из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.
Ранее сообщалось, что во многих областях Украины журналисты региональных филиалов Общественного устроили акции в поддержку местного радио и телевидения. Работники возмущены сокращением производства собственного контента на региональных телеканалах общественного вещания с трех часов до одного
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