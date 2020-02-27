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27 февраля 2020, 18:26 4

В Украине запретили еще три российских телеканала

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27 февраля 2020, 18:26 4
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ввел запрет на ретрансляцию на территории Украины каналов "Еврокино", "Зоопарк" и "Топшоп ТВ"
Фото: flickr
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ввел запрет на ретрансляцию на территории Украины каналов "Еврокино", "Зоопарк" и "Топшоп ТВ"

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает RegioNews.

Члены Нацсовета единогласно проголосовали за то, чтобы изъять эти каналы из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

В пресс-службе отметили, что в Национальный совет обратилась компания ООО "Студио Модерна", которой принадлежало право на распространение программы "Топшоп" на территории Украины, с просьбой удалить соответствующую программу из Перечня иностранных программ.

Руководствуясь нормами Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения по программам "Еврокино", "Топшоп" и "Зоопарк" и удалил их из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Ранее сообщалось, что во многих областях Украины журналисты региональных филиалов Общественного устроили акции в поддержку местного радио и телевидения. Работники возмущены сокращением производства собственного контента на региональных телеканалах общественного вещания с трех часов до одного


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