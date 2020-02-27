В Кременчуге без вести пропал военный

В городе Кременчуг Полтавской области вышел из дома и не вернулся военный 33-летний Евгений Каменев, полиция объявила мужчину в розыск

Фото: отдел коммуникации полиции Полтавской области

В городе Кременчуг Полтавской области вышел из дома и не вернулся военный 33-летний Евгений Каменев, полиция объявила мужчину в розыск

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

21 февраля Каменев вышел из дома и сказал родным, что идет отдыхать с друзьями. В квартиру военный больше не вернулся. 23 февраля мужчина перестал выходить на связь с близкими. Родные обратились в полицию, правоохранители объявили пропавшего в розыск.

На вид Евгению Камєнєву 30 - 35 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, имеет короткие темные волосы и темно-серые глаза. На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, зеленую шапку. На левой ноге военнослужащий носит наколенник после получения травмы.

Как сообщалось ранее, останки мужчины, который 20 лет назад пропал без вести, нашли благодаря спутниковому фото на Google Maps.