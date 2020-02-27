Начальника Бердянского филиала АМПУ отстранили от должности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.
27 февраля 2020 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины". Нанесенный ущерб оценивают в почти 2,5 млн гривен.
Срок отстранения от должности до 26 апреля 2020 года.
Начальник Бердянского филиала ГП АМПУ, совместно с заместителем и инженером, а также руководительницей коммерческой компании организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании денежные средства за фактически непоставленное оборудование.
Ущерб на сумму 2,49 млн гривен подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 21 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения четверым подозреваемым по делу о нанесении 2,5 млн гривен убытков Бердянскому филиалу АМПУ.
Руководителю филиала и бывшему директору коммерческого предприятия избрано содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 295 тыс. гривен и почти 610 тыс. гривен соответственно.
Заместителю руководителя филиала и инженеру - ночной домашний арест. Срок действия мер пресечения 60 дней.
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