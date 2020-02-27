Один из кандидатов в нардепы по 179 округу "выбыл из гонки"

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию одного из кандидатов в народные депутаты Украины в округе № 179

Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию одного из кандидатов в народные депутаты Украины в округе № 179

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Так, 27 февраля на заседании Комиссия отменила регистрацию кандидата в нардепы Соколова М.Ю., который баллотировался самовыдвиженцем.

В ЦИК отметили, что кандидат сам написал заявление об отказе.

Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 пройдут 15 марта 2020 года. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявший 179 ИО в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), председателем Харьковской облгосадминистрации. Народного депутата будут выбирать из 40 кандидатов.

Ранее RegioNews сообщало, что в Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной и Швайки.