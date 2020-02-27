14:40  27 февраля
Крым - это Украина: США никогда не признают российскую аннексию
15:17  27 февраля
"Голос" придумал, как вернуть Крым и Донбасс
14:39  27 февраля
Папа Римский отменяет встречи, у него кашель и насморк
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 18:04

В Запорожской области чиновнику ГСЧС грозит до 7 лет тюрьмы за продажу оружия

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 18:04
Читайте також українською мовою
На Запорожье будут судить чиновника ГСЧС, который торговал оружием и боеприпасами
На Запорожье будут судить чиновника ГСЧС, который торговал оружием и боеприпасами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника одного из районных секторов Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области по факту хранения и сбыта огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что чиновник, без предусмотренного законом разрешения, хранил и продавал оружие. 13 декабря 2019 года работник ГСЧС продал револьвер системы "Наган" образца 1885 года за 15 тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы начальника районного сектора было обнаружено и изъято большое количество короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, самодельных огнестрельных устройств и патронов к ним.

Постановлением судьи подозреваемый был отстранен от занимаемой должности, ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.


суд ГСЧС
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »