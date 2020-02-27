В Запорожской области чиновнику ГСЧС грозит до 7 лет тюрьмы за продажу оружия

На Запорожье будут судить чиновника ГСЧС, который торговал оружием и боеприпасами

На Запорожье будут судить чиновника ГСЧС, который торговал оружием и боеприпасами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника одного из районных секторов Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области по факту хранения и сбыта огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что чиновник, без предусмотренного законом разрешения, хранил и продавал оружие. 13 декабря 2019 года работник ГСЧС продал револьвер системы "Наган" образца 1885 года за 15 тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы начальника районного сектора было обнаружено и изъято большое количество короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, самодельных огнестрельных устройств и патронов к ним.

Постановлением судьи подозреваемый был отстранен от занимаемой должности, ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.